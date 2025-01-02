بعد ارسال تعزيزات من الحشد.. سوريا ترسل تعزيزات إضافية للحدود مع العراق

ويوم امس، اعلن عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاطع عمليات الأنبار"، الى انه يأتي ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود، ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة"، مؤكدا ان "قاطع عمليات الأنبار يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".وفي ذات السياق، نقلت "الشرق" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، قوله: "نتفهم مخاوف الجانب الأمنية فيما يخص الحدود، ونؤكد ضرورة أن يكون من جهة الحدود العراقية بيد العراقية وليس الجماعات المسلحة".وأضاف: "اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي الذي زار دمشق قبل 3 أيام، على تعزيز التنسيق الأمني لمحاربة تنظيم داعش وضبط أمن الحدود".وأشار إلى "إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودنا مع العراق، وقواتنا تنتشر في المعابر والنقاط الحدودية، ونعمل على إرسال تعزيزات إضافية قريباً إلى الحدود من جهة دير الزور".