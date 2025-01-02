استهداف مفرزة لـ "داعش" الإرهابي في صلاح الدين (فيديو)

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان العسكرية استهدفت مفرزة لداعش الارهابي بمنطقة الزركة ضمن قاطع الدين.

وقال في حديث لـ نيوز، ان "مديرية العسكرية تمكنت من استهداف مفرزة لداعش بمنطقة الزركة ضمن قاطع الدين".