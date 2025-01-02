القبض على متسللين حاولا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث في الحدود الرابع عشر من إلقاء القبض على متسللين اثنين في عمليتين منفصلتين، حاولا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".