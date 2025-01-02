"ادعى انتحارها".. اعتقال شخص قتل زوجته في الديوانية

وقال إعلام شرطة في بيان، "بإشراف مباشر من قبل شرطة محافظة نجاح سلطان، وحال قيام بتسجيل اخبار في مركز شرطة الاسكان مدعياََ انتحار زوجته البالغة من العمر 28 سنة بشنق نفسها بواسطة (شال)".\

وأضاف "نتيجة للشك الحاصل في زوج المجنى عليها وبعد التحقيق معه من قبل شرطة شخصيا فضلا عن مدير قسم شرطة التحدي اعترف المتهم قيامه بخنق زوجته حتى الموت"، الى "توقيفه من قبل التحقيق وتم تصديق اقواله قضائيا تمهيدا لإحالته إلى المختصة".