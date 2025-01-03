مصرع شخص واصابة اخرين إثر مشاجرة في النجف والشرطة تقبض على اطرافها

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن طريق محطة الاستجابة السريعة 911 بوجود مشاجرة في قضاء الكوفة، وجه شرطة علاء جابر هاشم على الفور بتشكيل فريق عمل تحت إشرافه شخصيًا، وعضوية مدير شرطة الكوفة والأقسام المعنية. تم مداهمة أماكن تواجد المتهمين، والقبض عليهم، وضبط سلاح الجريمة".وأوضحت القيادة أن "المشاجرة عائلية، وأسفرت عن مقتل وإصابة ثلاثة آخرين. وقد تم إحالة المتهمين مع سلاح الجريمة إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".