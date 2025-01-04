"2500 عنصر داعشي نشط بين العراق وسوريا".. ما هي خطة التنظيم القادمة؟

نيوز – امني

أعلنت القيادة الأميركية، اليوم السبت، عن وجود 2500 عنصر داعشي نشط بين وسوريا.

وقال الخبير الأمني العسكري السابق سرمد البياتي إن "داعش لا يملك القدرة على السيطرة على القرى أو الأراضي، لكنه قادر على إلحاق الأذى بقوات عبر خلاياه النائمة التي تنشط في المناطق النائية والصحراوية".

ويتركز النشاط الأساسي للتنظيم في محافظات مثل الحسكة ودير الزور وحمص، حيث يستغل الفوضى الأمنية في بعض المناطق، كما أن "داعش" يسعى لإعادة بناء هياكله من خلال تجنيد أفراد جدد، مع استغلال الصراعات الإقليمية لإثبات وجوده.

قنابل موقوتة

وأصبحت السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا نقطة ضعف واضحة، وتضم هذه السجون أكثر من 9 آلاف عنصر من "داعش"، إضافة إلى آلاف آخرين في مخيمات الاحتجاز مثل مخيم الهول.

ويؤكد البياتي على خطورة هذا الوضع، إلى أن "الأوضاع داخل المخيمات خطيرة، وقسد لا تملك السيطرة الكاملة على ما يحدث هناك. أي فراغ أمني قد يؤدي إلى كارثة في وسوريا".

وتتزايد المخاوف مع تصاعد التهديدات التركية لمناطق "قسد"، حيث تواجه الأخيرة ضغوطا مزدوجة، فعليها التصدي لهجمات الفصائل المدعومة من أنقرة من جهة، وتأمين المخيمات والسجون من جهة أخرى.