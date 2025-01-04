الامن يعتقل سائق "تك تك" خطف طفلاً في كربلاء

وقال لـ نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال سائق "تك تك" في حي العسكري غرب محافظة بعد اختطافه لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات".وبين، أن "عملية القبض تمت بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة".