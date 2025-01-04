F16 تغير على مضافة لداعش في حمرين

وذكر بيان للخلية ورد لـ نيوز، أنه "نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب فقد رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".وأضاف البيان، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة ، غارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل".