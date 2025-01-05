انتحار شاب برصاصة كلاشنكوف داخل غرفته شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شابا من تولد عام 2001 اقدم على الانتحار بإطلاق على نفسه من سلاح كلاشنكوف داخل غرفته بمنطقة الكريعات شمالي بغداد، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة من وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".