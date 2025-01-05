السلاح يصل الجامعات.. اطلاق نار في شجار بإحدى الجامعات الاهلية ببغداد

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "مشاجرة لم تعرف اسبابها اندلعت بين طلاب الاسراء ضمن الاندلس وتطورت الى اقدام احد على اطلاق بالفضاء ".وأوضح أن "قوة امنية تدخلت وسيطرت على المشاجرة واعتقلت مطلق واثنين اخرين".