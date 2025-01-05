معلومات جديدة عن حادثة اطلاق نار وإصابات داخل كلية أهلية في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة الرصافة، تمكنت من القاء القبض على احد طلبة كلية الإسراء في بغداد"، مبينة ان "عملية القاء القبض بحق هذا الطالب نتيجة قيامه بإطلاق على أحد حراس الكلية واثنين من بسبب مشاجرة حصلت بينهم" .وأضافت الوزارة، أن "القيادة شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "، مؤكدة أن "الحالة للمصابين مستقرة وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".وأفاد مصدر أمني في في وقت سابق من اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025) بأن مشاجرة مسلحة اندلعت بين طلاب في إحدى الجامعات الاهلية ببغداد، في حادثة أمنية مثيرة، تظهر مدى تفشي السلاح حتى وصلت الى استخدامه من قبل طلبة جامعيين.