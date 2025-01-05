عليها اثار طعنات.. العثور على جثة شاب في ميسان

افاد مصدر امني ، اليوم الاحد، بالعثور على جثة شاب في حطين وسط عليها طعنات.

وقال في حديث لـ نيوز، انه "تم العثور على جثـة شاب في حطين وسط ميسان".

وأضاف ان "جثة الشاب بدت عليها عدة طـــعنات دون معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث".