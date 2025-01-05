بالصور.. قوة امنية تفجر سيارة مفخخة غرب العراق

نيوز – امني

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، عن تفجير سيارة مفخخة غرب .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعملية نوعية لابطال جهاز مكافحة الارهاب ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود مفخخة في قضاء محافظة وبعد تاكيد المعلومات من خلال الاستطلاع الجوي تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش وتم ضبط نوع تويوتا (بيك اب) مفخخة بواسطة اربع جلكانات من المواد المتفجرة محلية الصنع".

وأضاف انه "تم تفجيرها من قبل سرية الهندسة لابطال جهازنا"، الى ان "العمليات النوعية والاختصاصية لابطال جهازنا مستمرة وفي مختلف المحافظات لحماية شعبنا".