هجوم مسلح على منزل النائب مصطفى سند (فيديو)

وقال سند في تدوينة تابعتها نيوز: "وصلتنا رسالة البارحة من جهة مجهولة (لغاية الان)، بس ما عرفناها منين والسبب، لأن إلّي يوصل رسالة مو غايته ينفس عن حقده، لكن يحذرك من الإستمرار بشي، وصراحة هليام أنا خابطهم بالخلاط".واظهر مقطع الفيديو الذي نشره سند، سوداء اللون ذات دفع فتحت على منزل سند ولاذت بالفرار.