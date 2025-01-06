بأعمار 17 و19 عاما.. القبض على عصابة للخطف في بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية القت القبض على عصابة للخطف بعد تحرير مخطوفة لديها في .

وقال لـ نيوز ان "قوة من خلية مكافحة الخطف وخلال متابعة ونصب كمين محكم تتمكن من تحرير مخطوفة تولد 2011 كانت في حالة عدم اتزان ضمن عمر بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد". وأضاف انه "تم القبض على العصابة وهي مكونة من مراقين اثنين احدهما تولد 2007 والأخر 2005".

