مصدر أمني ينفي اختطاف لبناني في بغداد: ما حدث مشاجرة

نفى مصدر أمني، مساء الاثنين، تعرض لبناني لاختطاف في بغداد، مؤكدا أنه ما حدث عبارة عن مشاجرة.

وقال في حديث لـ نيوز، "نشرت بعض التواصل الاجتماعي خبر اختطاف لبناني يعمل مدير احد مطاعم منطقة وما حصل هو مشاجرة حصلت بينه وبين احد المواطنين نتيجة مضايقة بالعجلات اثناء السير". وأضاف أن "الحادث انتهى بالتراضي".