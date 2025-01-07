باسناد إطفاء العتبة العلوية.. 5 فرق تكافح حريقا التهم حسينية بالنجف

وقال للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في حسينية بمساحة 160 متر وسط زين العابدين بمحافظة الاشرف"، الى ان "فرق الاطفاء باشرت بعمليات الاخماد دون وقوع اصابات بشريه تذكر".وأوضح ان "عدد الفرق المشاركة يبلغ خمسة فرق اطفاء وباسناد من اطفاء العتبة العلوية المقدسة"، الى ان "سبب الحادث غير وسيتم تحديده من قبل فرق الأدلة الجنائية".