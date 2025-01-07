العثور على حطام طائرة مسيرة في بادية السماوة

وقال في حديث لـ نيوز، إن "دورية للجيش عثرت على حطام طائرة مسيرة بطول 2 متر ضمن منطقة الزهرة في بادية السماوة".وأضاف المصدر، أن "القوة وصلت الى مكان الحادث لفحص الطائرة ومعرفة متى سقطت وعائديتها"، لافتا الى ان "التحقيقات مازالت جارية".