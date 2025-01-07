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مشاجرة بين أشقاء بالسلاح الأبيض تنتهي بمقتل أحدهم في جنوب شرقي بغداد
أمن
2025-01-07 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,819 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الثلاثاء، بمقتل
مدني
على يد شقيقه بسلاح أبيض جنوب شرقي
العاصمة
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين اشقاء اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) ضمن ناحية النهروان جنوب شرقي بغداد".
وأضاف المصدر، أن "الشجار أسفر عن مقتل احد الاشقاء"، مبينا ان "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار، كما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".
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