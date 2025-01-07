مشاجرة بين أشقاء بالسلاح الأبيض تنتهي بمقتل أحدهم في جنوب شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين اشقاء اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) ضمن ناحية النهروان جنوب شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الشجار أسفر عن مقتل احد الاشقاء"، مبينا ان "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار، كما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".