حوادث أمنية ببغداد.. جثة داخل سيارة وجريمة قتل بسكين ورمانة تفجر واجهة منزل

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة موظف في وزارة التجارة متوف داخل عجلته ضمن الشعلة شمالي بغداد"، مبينا ان "القوة استدعت خبير الادلة الذي كشف على الجثة ولم يجد اي شدة خارجية عليها وقرر رفعها ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة اسباب الوفاة وتسليمه الى ذويه".وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "شخصا يحمل سكينا أقدم على قتل شخص آخر ضمن منطقة سويب ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، لافتا الى انه "تم التوصل الى معلوماته واعتقال والدته، وحسب ادعاءها ان الحادث حصل نتيجة خلافات فيما بينهم على أرض زراعية".وفي حادث ثالث، تابع المصدر، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اقدموا على رمي رمانة يدوية على منزل ضمن منطقة الخطيب شمال ، ما اسفر عن اضرار بواجهة المنزل وعجلة داخل الكراج فيما لاذ المسلحون بالفرار".