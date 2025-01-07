اعتداء ولي أمر طالب على مدير مدرسة جنوبي بغداد

وقال لـ نيوز، إن "ولي امر احد طلاب مدرسة ابتدائية اعتدى على مديرها بالسب والشتم داخل المدرسة ضمن منطقة رجب في الدورة، قبل أن يتمكن من الفرار الى جهة مجهولة".وأضاف، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وقدم المدير شكوى اصولية وتم تعميم مواصفات الاب المعتدي في محاولة للقبض عليه".