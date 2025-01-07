اعتقال متهم باغتصاب فتاة في النجف

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد شرطة اشرف على عملية اعتقال المتهم باغتصاب فتاة في المحافظة، وذلك بعد جمع المعلومات في عملية تحرٍ دقيقة".

وذكرت القيادة أن "مفارزها المختصة و بالتعاون مع مفارز امن الافراد باشرت فور تلقي البلاغ بإجراء تحقيقات وتحريات ميدانية، أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومكان تواجده".

وأشارت الى أنه "تم تنفيذ عملية القبض عليه بعد استصدار الموافقات القانونية اللازمة، وسيتم احالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".