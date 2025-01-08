مصدر أمني يكشف حقيقة اسقاط مسيرة فوق الحبانية

نفى مصدر أمني، الأربعاء، اسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "لا صحة لاسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق قاعدة الحبانية".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، بأن طائرة مسيرة مجهولة العائدية تحلق فوق قاعدة وتم اسقاطها.