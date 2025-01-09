الاستخبارات ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بجهود حثيثة ومتابعة ميدانية وفنية مستمرة لعناصر عصابات "داعش" الارهابية واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقة (15 و16)، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في 9 كانون الثاني 2025، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وفق احكام المادة (4 / ارهاب) في ناحية العياضية ومدينة الموصل الجانب الأيمن بمحافظة نينوى، والذين كانوا ينتمون إلى تنظيم "داعش" .وأضاف البيان انه تم تسليمهما إلى جهات الطلب أصولياً حسب السياقات القانونية المعمول بها.