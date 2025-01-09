إصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مخلف حربي" في بيجي

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مخلف حربي" في شمال محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مخلفا حربيا انفجر في قرية التابعة لقضاء شمال صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بإصابة ثلاثة أطفال بجروح"، مشيرا الى أن "المخلف يعود لعصابات داعش".