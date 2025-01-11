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فوضى وانفلات امني.. اقتحام مركز للشرطة بسيارات حكومية وإخراج المحتجزين بالعراق

أمن

2025-01-11 | 04:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فوضى وانفلات امني.. اقتحام مركز للشرطة بسيارات حكومية وإخراج المحتجزين بالعراق
16,776 مشاهدة

السومرية نيوز – امني
كشف قائممقام قضاء المجر الكبير في ميسان، اليوم السبت، عن حصول فوضى في القضاء ليلة امس، فيما أشار الى انه تم اقتحام مركز للشرطة بسيارات حكومية وإخراج المحتجزين فيه.

وقال قائممقام القضاء احمد عباس لـ السومرية نيوز، ان "انفلاتا امنيا كبيرا حصل ليلة امس اثر معركة عشائرية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية قامت بالقاء القبض على الجناة بعد مطاردة استمرت لثلاث ساعات وتم تسليمهم الى مركز شرطة الزهراء".
 
واضاف "تم رفع برقية الى العمليات بشان الحادث"، مشيرا الى انه "بعد اقل من ساعة قامت مجموعة مسلحة كبيرة تستقل سيارات حكومية باقتحام مركز شرطة الزهراء والضغط على المركز للافراج عن الجناة، وتم بالفعل الافراج عنهم".
 
واكد ان "هذا الاجراء يسبب فوضى وانفلات امني ويخالف توجهات الحكومة والمرجعية"، مطالبا "رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع بالتدخل الفوري لإنقاذ المواطنين من الفوضى ومن انفلات السلاح".
 
واكد ان "هذه الحادثة لو مرت مرور الكرام، فستكون اثارها وخيمة"، لافتا الى "وجود تسجيلات فيديوية للحادث".
 
ودعا الى "التحقيق الشامل بالموضوع وإعطاءه أهمية قصوى".

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