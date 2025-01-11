مشاهد من اعتقال "الخلية الداعشية" التي حاولت تفجير مرقد السيدة زينب "ع"

ونقلت "سانا" تظهر "الخلية الداعشية"، مبينة ان "إدارة الأمن العام تمكنت بعد معلومات جهاز العامة من إفشال مخططاتها وإلقاء القبض على أفرادها، قبل قيامها باستهداف مقام زينب".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة الانباء السورية "سانا" عن احباط محاولة لتنظيم لتفجير مرقد زينب "ع" في دمشق.ونقلت سانا عن مصدر بجهاز العامة، ان "جهاز العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم القيام بتفجير داخل مقام زينب في محيط العاصمة دمشق".وأكد أن "جهاز العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".وأشار الى ان "العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".