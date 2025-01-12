تنكر بملابس نسائية.. القبض على داعشي في البعاج

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية القت القبض على داعشي في بنينوى تنكر بملابس نسائية.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شرطة قضاء القت القبض على الداعشي علي حسون في سوق متنكرا بملابس نسائية". وأضافت انه "تم نقل المطلوب الى الجهات الرسمية لاجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

