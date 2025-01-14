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شرطة بابل توضح بشأن انتحار 3 شبان من "جماعة القربان"

أمن

2025-01-14 | 06:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شرطة بابل توضح بشأن انتحار 3 شبان من &quot;جماعة القربان&quot;
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز - أمن

أكدت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حادثة انتحار ثلاثة أشخاص في منطقة برنون بداعي "القربان"، أمر غير صحيح.


وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحادثة تتعلق بانتحار شابين فقط في منطقة برنون، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل نفسية كان يعاني منها الشابان، ولا توجد أي صلة لما تم تداوله حول دوافع أخرى أو ما يسمى "القربان".

ودعت قيادة الشرطة الى "عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة والخوف في المجتمع، كما تؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة".
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