شرطة بابل توضح بشأن انتحار 3 شبان من "جماعة القربان"

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الحادثة تتعلق بانتحار شابين فقط في منطقة برنون، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار يعود إلى مشاكل نفسية كان يعاني منها الشابان، ولا توجد أي صلة لما تم تداوله حول دوافع أخرى أو ما يسمى "القربان".ودعت الى "عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة والخوف في المجتمع، كما تؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة".