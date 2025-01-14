القبض على متهم بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم شرطة الزعفرانية من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال".وأشارت الى ان " عملية القبض تمت بعد أن استنجد نجدة بالدوريات وادعى بتعرض شقيقته للابتزاز الالكتروني من قبل شخص وبعد جهد كبير ومميز وبدلالة النجدة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ضمن قاطع المسؤولية".وتابعت، انه "تم إيداعه التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقه".