وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "لا صحة للأنباء التي اشارت الى رصد تحركات لعناصر في منطقة الانبار".

وكانت أنباء اشارت الى رصد القوات الأمنية تحركات لمجاميع عناصر "داعش" مزودين بأسلحة وعجلات حديثة في منطقة .