مقتل شخصين بمشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة مسلحة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الباوية شرق العاصمة".وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل اثنين من طرفي النزاع"، مشيرا الى ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت ثلاثة اشخاص".