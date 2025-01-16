​في بغداد.. اعتقال 21 شخصا بعد نزاع عشائري

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال 21 شخصا بعد نزاع عشائري جنوب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية سيطرت على نزاع واعتقلت 21 شخصا من طرفي النزاع وضبطت ثماني بنادق".

وأضاف المصدر أن "النزاع تسبب بإصابة طفل برصاصة"، مشيرا الى أن "القوة الأمنية مستمرة بالبحث عن مطلوبين آخرين".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الخميس، باندلاع نزاع عشائري في الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة .