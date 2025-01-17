واشنطن تحذر من "قنبلة موقوتة" قرب العراق

نيوز – دولي

حذر قائد القيادة الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، من خلق جيل جديد لداعش عبر مخيم الهول.

وأكد كوريلا "التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الرامية لإعادة سكان مخيم الهول في إلى دولهم الأصلية، وترحيل مقاتلي تنظيم إلى بلدانهم أيضا لاتخاذ قرارات نهائية بشأنهم".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الجنرال الأميركي إلى وسوريا، الأربعاء والخميس.

والتقى كوريلا بقادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأميركية في سوريا، إضافة الى شركاء في هزيمة (قوات الديمقراطية) لتقييم حملة هزيمة وجهود منع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة.

واكد بيان للقيادة الأميركية أن "الجنرال كوريلا زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، والذي يضم أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بتنظيم داعش".

وأضاف البيان، أنه "بدون جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم ودمجهم، فإن هذه المعسكرات تخاطر بخلق جيل جديد من داعش".

ولا يزال أكثر من 9000 معتقل من تنظيم من أكثر من 50 دولة مختلفة في أكثر من 12 مركز احتجاز تحرسه قوات "قسد" وهو ما يٌعتبر حرفيا "جيش داعش" قيد الاحتجاز، بحسب البيان.

وأوضح الجنرال كوريلا أن "القيادة الأميركية ستستمر بالتركيز على دعم إعادة سكان مخيم الهول لبلدانهم الأصلية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي إلى بلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم".

كما التقى الجنرال كوريلا الأربعاء الماضي، القادة العسكريين الأميركيين والعراقيين في بغداد وأفراد الخدمة الأميركية في مدينة أربيل.

وبحسب بيان للقيادة المركزية، فأن الجنرال الأميركي ناقش جهود هزيمة في وإعادة معتقلي العراقيين من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات "قسد" فضلا عن إعادة تأهيل ودمج الآلاف من المواطنين العراقيين في مخيم الهول.

وأضاف البيان، أنه "تم إعادة 156 عراقياً من معتقلي و3203 عراقياً من عام 2024".

والتقى الجنرال كوريلا أيضا قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب لتقييم مهمة هزيمة اللواء كيفن ليهي داخل العراق، والتي تضمنت عام 2024 أكثر من 325 عملية مشتركة ونحو 40 ضربة جوية، بحسب البيان.

واختتمت زيارة الجنرال كوريلا إلى رحلة استمرت ثمانية أيام إلى البحرين والسعودية وحاملة الطائرات يو أس أس هاري أس ترومان (CVN 75) في البحر الأحمر ومصر ولبنان وإسرائيل والعراق والأردن وسوريا.

وقال الجنرال كوريلا "إن القيادة الأميركية تظل ملتزمة بمهمتها في الهزيمة الدائمة لداعش، والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها" حسب تعبيره.