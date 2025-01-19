شاب يقتل باستخدام "بوري".. تفاصيل ما حدث قرب جسر السنك

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز مديرية مكافحة إجرام تمكنت من فك لغز جريمة قتل غامضة، راح ضحيتها شاب عثر على جثته غريقا في نهر دجلة قرب جسر السنك، وبسبب غموض الحادثة وعدم معرفة هوية القاتل، أُحيلت القضية إلى مديرية مكافحة الإجرام.وأضاف البيان انه تم تشكيل فريق عمل متخصص للبحث والتحري، حيث بذلت جهود مكثفة لجمع المعلومات وتحليل الأدلة، وخلال التحقيقات الدقيقة، وبمواجهة المشتبه بهم بالأدلة القاطعة، انهار المتهمون واعترفوا صراحة بارتكاب الجريمة، وإنهم تشاجروا مع واعتدوا عليه باستخدام أداة حديدية (بوري)، مما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك تخلصوا من جثته برميها في نهر دجلة لإخفاء الجريمة.وصدّقت اقوال المتهمين قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لينالوا جزاءهم العادل، بحسب البيان.