وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان قوة من القت القبض على "قابلة" في حي الحضارة وسط محافظة متلبسة اثناء قيامها بيع طفلة حديثة الولادة بمبلغ 7 مليون، فيما بلغ سعر الصبي 10 مليون.يدق استشراء ظاهرة الاتجار بالبشر ناقوس الخطر في العراق، بعد أن سجلت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية ارتفاعاً في معدلاتها، نتيجة ظروف مختلفة.