إغلاق قاعة "قمار" واعتقال مخالفين بداخلها في رصافة بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، أنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم وتزامناً مع الاستعدادات الجارية ضمن الخطة الامنية المرسومة للزيارة الرجبية، تمكنت مفارز مديرية السياحي بإسناد القطعات الماسكة (الفرقة الاولى) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار والقاء القبض على عدد من المخالفين وضبط بداخلها اجهزة متنوعة تستخدم "للمراهنة" وذلك ضمن الصناعة بجانب الرصافة".وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".