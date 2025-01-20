النجف على موعد للتحول لمدينة نفطية عن طريق "الرهبان"

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ نيوز، إن "محافظ الاشرف يوسف كناوي ناقش خلال لقائه محمد شياع السوداني ملف حقل الرهبان النفطي في المحافظة"، مبينا ان "السوداني أوعز لوزارة النفط باهمية استثمار هذا الحقل وان يكون ضمن جولة التراخيص النفطية القادمة".ونقل المكتب عن المحافظ تأكيده على ان "بدء استخراج النفط من حقل الرهبان سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي كبير للمحافظة ويوفر فرص عمل للشباب النجفي ويجعل من المدن ذات المخزون النفطي العالي".يذكر ان المسوحات الأولية أشارت إلى وجود النفط في هذه المنطقة بكميات كبيرة، بحسب وزارة النفط.ومنطقة واحة الرهبان تبعد مسافة ٧٥ كيلوا متر عن مركز وتعد امتداداً لمنخفض بحر النجف، وشهدت اكثر من مرة تشققات في ارضها وخروج غازات وحرائق في باطنها.