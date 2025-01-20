بينهم إرهابي.. اعتقال 11 متهماً في 3 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "أبطال مديرية العسكرية نفذوا عدة عمليات استباقية في محافظات (نينوى والأنبار وميسان) استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق ( 10 و 16 و 22 )".وأضافت المديرية، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء تلكيف وهو مطلوب وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) و ( 10 ) متهمين بقضايا قانونية مختلفة في قضاء وقلعة صالح والميمونة وناحيتي حمام العليل والحميدات".وتابعت المديرية، أنه "تم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".