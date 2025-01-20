مقتل شخص في ميسان

أفاد مصدر محلي، بمقتل شخص نار في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مواطنا قتل في قضاء الميمونة بمحافظة دون معرفة الاسباب".

وتشهد ومحافظات عراقية أخرى، بين مدة وأخرى قتل لمواطنين تصنفها القوات الأمنية بحوادث جنائية لأسباب عدة.