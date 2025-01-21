خطة الزيارة الرجبية تدخل حيز التنفيذ

نيوز-امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بدخول خطة الزيارة الرجبية حيز التنفيذ.

وقال المصدر لـ نيوز ان "الاجهزة الامنية باشرت بتطبيق الخطة الامنية الخاص بالزيارة الرجبية، من خلال نشر العناصر الامنية قرب المواكب وجميع الطرق المؤدية الى مدينة لتامين خط سير الزائرين".

واضاف ان "الخطة لم تتضمن اية قطوعات بالوقت الحالي"، مشيرا اﻟﻰ انه "سيتم تقييم الوضع كلما اقترب موعد الزيارة".