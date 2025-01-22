سلاسل المحتوى الهابط "تصطاد" مشهورا جديدا في العراق

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اعتقال المعروف بلقب “درمان” من قبل مكـافحة المحتوى الهـابط في الموصل".ومنذ عامين أنشأت لمتابعة المحتوى التواصل الاجتماعي وتقييمه وانشاء منصة للتبليغ على أصحاب المحتوى "الهابط"، وفق معايير تقييم غير واضحة، فيما تم اعتقال 14 شخصا خلال شهر واحد فقط من افتتاح المنصة، فيما بلغ عدد المعتقلين والمحكومين العشرات طوال العامين الماضيين.