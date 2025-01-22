كمين أمني يصطاد 4 "دواعش" ويحرق عجلتين بصحراء الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "بعد ونصب كمين محكم لهم، تمكنت قوة أمنية من قتل مفرزة مكونة من 4 عناصر من تنظيم نتيجة اشتباك معهم في الانبار".وأضاف المصدر، أن "القوة تمكنت أيضا من حرق عجلتين تابعة لهم"، مبينا ان "القوة مازالت تمشط المنطقة بحثا عن الخلايا المختبئة".