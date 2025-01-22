إجرام بغداد تكشف جريمة قتل "غامضة" وتزج بالجناة خلف القضبان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة، حيث عثرت على جثة فتاة داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية. وفور ورود الإبلاغ، تم تشكيل فريق عمل متخصص لكشف ملابسات الحادث".وأضافت المديرية، "وبعد تحريات دقيقة وجهود فنية استثنائية، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وضبط المركبة المستخدمة في نقل الجثة، وخلال التحقيقات اعترف المتهمون صراحة بقتل الفتاة وطمرها داخل خزان ماء وإخفاء الجثة بصبّة خرسانية لغرض طمس معالم الجريمة".وأشارت المديرية الى انه "بفضل الجهود الجبارة، انتهى الأمر بالجناة خلف قضبان العدالة، لتكتب نهاية لقضية كانت ستظل غامضة لولا الحنكة الأمنية والفنية التي قادت إلى كشف الحقيقة".