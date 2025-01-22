وقال احد أصحاب مكاتب عقود المرور في جانب ببغداد، ان "مكاتب عقود المرور المجازة من عمليات والمرور العامة في المحافظات بدأت تواجه طلبات تعجيزية جديدة اثناء تجديد اجازتها السنوية".وأضاف ان "صاحب ذهب ليجدد اجازته من عمليات وتم تجديدها، لكن عند الوصول الى مدير عام المرور رفض تجديد الاجازة وطلب هوية محاماة"، مشيرا الى ان "هناك الفي عقود مرورية في العراق، وندفع سنويا 3 ملايين رسوم، وكذلك بين 500 الف الى مليون دينار أجور مهنة، فضلا عن شراء دفتر العقود بـ625 الف دينار من المرور وهو فقط مجرد تسلسل الكتروني وهذه كلها فائدة للدولة وللداخلية".وأضاف ان "جميع مكاتب مدعوة الى التوجه الى مبنى العامة لحل اشكاليتنا والاتجاه الى كذلك لتسليم المناشدة او بصيغة مظاهرة للتراجع عن هذا القرار".وكانت قد أكدت في وقت سابق، ان مراجعة دوائرنا لتنظيم اجازات وعقود المركبات للمحامين حصرًا، فيما جاء هذا القرار وفقا لطلب سابق من نقابة المحامين العراقيين، التي طالبت بضرورة ان يكون تنظيم العقود المرورية للبيع والشراء من قبل محاميين حصرا لضمان حقوق البائعين والمشترين وابعاد العقود عن حالات التلاعب والتزوير او الصياغات غير القانونية.