اعتقال متهم بابتزاز جرحى الجيش في الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "الاستخبارات العسكرية القت القبض على متهم بابتزاز الجيش وانتحال صفة وزير الدفاع بمحافظة الانبار".وأضاف المصدر، أن "القوة اقادت المتهم الى مركز امني لاستكمال التحقيق معه".