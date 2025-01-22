توضيح بشأن جريمة قتل في جميلة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده، هجوم مسلح وقتل احد المواطنين في منطقة جميلة شرقي العاصمة".وأضافت: "وتود ان توضح قيادة عمليات الموقف الرسمي حيث حصلت هذا اليوم مشاجرة بين شخصين اثنين ضمن (محال الجملة) في منطقة جميلة شرقي العاصمة، وقيام الطرف الاول بإطلاق النار على الاخر ليرديه مقتولاً بواسطة سلاح نوع مسدس، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والاجهزة الامنية الملحقة بها والتوجه لمكان الحادث وتبين وجود حالة قتل، وبعد المتابعة الميدانية تم اعتقال اثنين من الجناة بوقت قياسي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وتسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقها".