تجهيزات جديدة تصل المخافر الحدودية العراقية - السورية (صور)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في تقديم الخدمات الإدارية واللوجستية لقطعاتنا وبما يسهم في تأدية واجباتها بأفضل صورة، شرعت مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية بتزويد المخافر والملاحق في قيادتي حدود المنطقتين الثانية والسادسة الماسكة للشريط الحدودي السوري بمنظومات تجهيز كهرباء بالطاقة الشمسية بعدد 600 منظومة لتشغيل المقرات والمخافر والملاحق".وأشار البيان إلى "نصب 499 منظومة تجهيز كهرباء في وقت سابق من العام الماضي لتوفير الطاقة الكهربائية للمخافر الحدودية في مختلف قواطع المسؤولية".