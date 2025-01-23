أحدهما زفافه بعد أسبوع.. مصرع عاملين سقطا من أحد خزانات مصفى بيجي

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "اثنين عمال سقطا أثناء عملهما من أحد الخزانات العالية في بيجي، ما أدى الى مصرعهما".وأضاف المصدر، أن "أحد العاملين كان يحضر لزفافه يوم الخميس المقبل، ولكن القدر كان له رأي آخر".