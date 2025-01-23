الإعلام الأمني تنفي مقطع فيديو منسوب لحادثة انفجار الكدس في الطارمية

وقال رئيس اللواء سعد معن في بيان ورد لـ نيوز، إن "بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعات تداولت مقطع فيديو قيل انه يعود لحادثة انفجار كدس للعتاد على القوات الأمنية في الطارمية قبل يومين وإن تنظيم هو من تبنى العملية".وأكد اللواء معن، أن "هذه الاخبار عارية عن الصحة، وانما مقطع الفيديو المتداول يعود لحادثة قديمة تبناها التنظيم الإرهابي".وأصدرت الأمنية الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025) توضيحا بشأن حاثة انفجار كدس عتاد على قوة عسكرية أدى الى استشهاد واصابة عدد من الضباط والمراتب في منطقة الطارمية شمالي بغداد، مؤكدة فتح مجلس تحقيقي بالحادثة، حيث بينت انه أثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، ما أدى إلى انفجار الكدس واستشهاد ثلاثة ضباط وإصابة اربعة من المراتب.